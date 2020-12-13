Стали известны личности шести последних жертв коронавируса в Башкирии

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Стали известны личности очередных жертв COVID-19 в Башкирии.
По информации на 12 декабря, жертвами COVID-19 стали двое уфимцев и один житель Буздяка. В региональном Минздраве сообщили, что 62-летний уфимец страдал ОНМК и ожирением первой степени. Еще у одного 80-летнего жителя Уфы были такие заболевания, как хронический пиелонефрит, ХИБС, атеросклероз аорты и хронический обструктивный бронхит. У 88-летнего жителя Буздяка медики диагностировали ХБП, ИБС,, атеросклероз сосудов почек и гипертоническую болезнь.
Согласно данным на сегодня, 13 декабря, от коронавируса скончались трое уфимцев. 36-летний мужчина болел нодулярной лимфомой. 57-летняя женщина страдала морбидным ожирением, мелкоочаговым кардиосклерозом, ХИБС, атеросклерозом аорты и хроническим обструктивным бронхитом. У 84-летнего пенсионера медики диагностировали злокачественное новообразование мочевого пузыря, хронический пиелонефрит, постинфарктный кардиосклероз и ХИБС.