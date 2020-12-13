Стали известны личности шести последних жертв коронавируса в Башкирии

По информации на 12 декабря, жертвами COVID-19 стали двое уфимцев и один житель Буздяка. В региональном Минздраве сообщили, что 62-летний уфимец страдал ОНМК и ожирением первой степени. Еще у одного 80-летнего жителя Уфы были такие заболевания, как хронический пиелонефрит, ХИБС, атеросклероз аорты и хронический обструктивный бронхит. У 88-летнего жителя Буздяка медики диагностировали ХБП, ИБС,, атеросклероз сосудов почек и гипертоническую болезнь.