Житель Башкирии пострадал от рук недобросовестного продавца

36-летний житель Белорецкого района стал жертвой афериста. Обманным путем злоумышленник похитил у него 9 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Потерпевший рассказал, что решил приобрести на одном из интернет-сайтов ремни вариатора на снегоход, и связался с продавцом. Мужчина попросил его перевести деньги за заказ на предоставленный им счет.
Доверчивый мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился с заявлением в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.