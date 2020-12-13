Житель Башкирии пострадал от рук недобросовестного продавца

36-летний житель Белорецкого района стал жертвой афериста. Обманным путем злоумышленник похитил у него 9 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Потерпевший рассказал, что решил приобрести на одном из интернет-сайтов ремни вариатора на снегоход, и связался с продавцом. Мужчина попросил его перевести деньги за заказ на предоставленный им счет.

Позже с ним еще раз связался продавец и пояснил, что данная карта оказалась заблокированной, но деньги он обязался вернуть, а пока нужно перечислить такую же сумму на другой счет. Мошенник пояснил, что товар был отправлен через транспортную компанию, но отслеживать его не удастся, так как в системе произошел сбой. А в самой службе доставки сказали, что такой товар не был зарегистрирован на отправку.

пресс-служба МВД по Башкирии

Доверчивый мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился с заявлением в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.