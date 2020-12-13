Житель Башкирии пострадал от рук недобросовестного продавца

Позже с ним еще раз связался продавец и пояснил, что данная карта оказалась заблокированной, но деньги он обязался вернуть, а пока нужно перечислить такую же сумму на другой счет. Мошенник пояснил, что товар был отправлен через транспортную компанию, но отслеживать его не удастся, так как в системе произошел сбой. А в самой службе доставки сказали, что такой товар не был зарегистрирован на отправку.

пресс-служба МВД по Башкирии