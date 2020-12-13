В Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть

Накануне в Чишминском районе Башкирии трагически погибла женщина - несчастная застряла в заборе и не смогла выбраться самостоятельно. Жуткая фотография появилась в местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте".

Трагедия произошла в селе Дема вчера, 12 декабря. По предварительной версии, несчастная замерзла насмерть, а из-за позднего времени суток ей никто не смог помочь.