В Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть

Накануне в Чишминском районе Башкирии трагически погибла женщина - несчастная застряла в заборе и не смогла выбраться самостоятельно. Жуткая фотография появилась в местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте".
Трагедия произошла в селе Дема вчера, 12 декабря. По предварительной версии, несчастная замерзла насмерть, а из-за позднего времени суток ей никто не смог помочь.
В Следкоме информацию о гибели женщины подтвердили. По предварительным данным, смерть несчастной не имеет криминального характера, сообщает КП-Уфа, ссылаясь на пресс-службу ведомства.