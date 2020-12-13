Названы настройки смартфона, которые быстро разряжают аккумулятор

Эксперт Станислав Косарев перечислил настройки смартфона, которые быстро разряжают аккумулятор. Об этом он рассказал изданию "Прайм".

Существует ряд настроек, которые могут очень быстро разрядить смартфон, даже если они работают в фоновом режиме. Если их правильно отрегулировать, то можно продлить время работы батареи устройства, а также ускорить его работу,

К настройкам, сажающим батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также блютуз. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе. Станислав Косарев, эксперт

Оказалось, что и включенный Wi-Fi можнет снижать заряд батареи, так как при работе в фоновом режиме он все время ищет сети, к которым можно подключиться