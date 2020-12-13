В Башкирии сгорели трое детей: самые страшные пожары минувшей недели

Череда страшных пожаров на неделе произошла в республике. В Баймакском районе в огне погибла 56-летняя женщина и двое ее взрослых сыновей. В Бижбулякском районе пожар унес жизни молодых супругов 1993 года рождения и их детей – тела шестилетней девочки и четырехгодовалого мальчика обнаружили пожарные в ходе тушения. И это не единственная трагедия на этой неделе, когда в огне погиб ребенок.
Пепелище – все, что осталось от большого дома. Баймакский район, село Ишмурзино. На месте обнаружены тела троих: 56-летней женщины и мужчин 31 и 35 лет. Это мать и сыновья. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Эта же ночь, юго-запад республики, Бижбулякский район. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в третьем часу ночи. Открытое горение было потушено за 20 минут. Пожар унес жизни молодой семейной пары и их малышей 4 и 6 лет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Работают эксперты.
Днем позже трагедия произошла в селе Табынском Гафурийского района. Рано утром загорелся частный дом, все жители которого, включая двоих маленьких детей, успели выбраться. Однако 11-летний подросток задержался. Взрослые уже не смогли вернуться за ним – дом был объят пламенем. Мальчик не дожил до своего 12-летия восемь дней.
В этом году в пожарах погибло 12 детей. Очередной трагедии удалось избежать многодетной семье в Абзелиловском районе. Мама и 4 ребенка спаслись благодаря пожарному извещателю. Ближе к новогодним праздникам к причинам возгораний добавляется еще одна – пиротехнические изделия. Пытаясь сэкономить, люди покупают их на улице – отсыревшая продукция может повести себя неожиданно.
В регионе установилась холодная погода. Жители стали использовать печное отопление и обогреватели. С этим специалисты и связывают рост пожаров в последнее время. А вот из 10 тысяч возгораний, произошедших в республике в этом году, больше половины случились из-за неосторожного обращения с огнем. Выброшенная наспех сигарета зачастую может стоить жизни целой семьи.