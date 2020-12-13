В Башкирии сгорели трое детей: самые страшные пожары минувшей недели

Череда страшных пожаров на неделе произошла в республике. В Баймакском районе в огне погибла 56-летняя женщина и двое ее взрослых сыновей. В Бижбулякском районе пожар унес жизни молодых супругов 1993 года рождения и их детей – тела шестилетней девочки и четырехгодовалого мальчика обнаружили пожарные в ходе тушения. И это не единственная трагедия на этой неделе, когда в огне погиб ребенок.

Пепелище – все, что осталось от большого дома. Баймакский район, село Ишмурзино. На месте обнаружены тела троих: 56-летней женщины и мужчин 31 и 35 лет. Это мать и сыновья. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

По прибытии на место добровольной пожарной команды наблюдалось открытое горение жилого бревенчатого дома. На тушение подано два ствола ИРСК-50. Работало звено газодымозащитной службы. Открытое горение ликвидировано в 03:43. К сожалению, в ходе тушения обнаружены трое погибших. Алик Шарафутдинов, сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Башкортостан

Эта же ночь, юго-запад республики, Бижбулякский район. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в третьем часу ночи. Открытое горение было потушено за 20 минут. Пожар унес жизни молодой семейной пары и их малышей 4 и 6 лет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Работают эксперты.

Днем позже трагедия произошла в селе Табынском Гафурийского района. Рано утром загорелся частный дом, все жители которого, включая двоих маленьких детей, успели выбраться. Однако 11-летний подросток задержался. Взрослые уже не смогли вернуться за ним – дом был объят пламенем. Мальчик не дожил до своего 12-летия восемь дней.

Из года в год основной причиной возникновения пожаров в жилом фонде является халатность наших граждан. Несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Проводятся инструктажи о соблюдении правил безопасности в быту и правил эксплуатации внутридомового газового оборудования. Идэль Рысаев, государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору

В этом году в пожарах погибло 12 детей. Очередной трагедии удалось избежать многодетной семье в Абзелиловском районе. Мама и 4 ребенка спаслись благодаря пожарному извещателю. Ближе к новогодним праздникам к причинам возгораний добавляется еще одна – пиротехнические изделия. Пытаясь сэкономить, люди покупают их на улице – отсыревшая продукция может повести себя неожиданно.

В преддверии наступления новогодних каникул хотелось бы сказать, что жители начинают массово покупать пиротехнические изделия. Рекомендуем их покупать только в специализированных магазинах, которые имеют сертификаты, соответствие качества, чтоб инструкция была читаема. И запускать только по инструкции. Руслан Шайдуллин, начальник 22 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Башкортостан