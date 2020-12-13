В Уфе подвели итоги Международной недели бизнеса

Порядка 20 подписанных соглашений, около тысячи участников из разных уголков мира. Свои итоги были подведены и на Международной неделе бизнеса. На целых 4 дня Уфа стала деловой столицей. Самой обсуждаемой новостью стали планы властей ввести третий пакет мер поддержки бизнеса, который рассчитан на предположительно 9 млрд рублей. Новые точки роста найдены в сфере экспорта и туризма. В частности геопарк «Янган-Тау» вошел в список ЮНЕСКО.
Несмотря на то, что из-за пандемии за количеством участников организаторы не гнались, форум все же стал самым масштабным в этом году. 160 делегатов присутствовали лично и еще несколько тысяч тех, кто был онлайн. Большинство – предприниматели, по которым коронавирус ударил, пожалуй, сильнее всего.
Важнейшим событием стала новость о третьем пакете мер поддержки бизнеса. Изначально он оценивался в 18 млрд рублей, однако из-за разногласий с Министерством финансов конечная стоимость будет ниже – от 5 до 9 млрд.
Рост инвестиций в республике составил 4,5 процента, а это – 22,5 млрд рублей. Как отметил Радий Хабиров, Башкортостан получил определённый кредит доверия со стороны инвесторов, в том числе иностранных.
Для примера, в период пандемии на 76% увеличился внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Узбекистаном. Это удалось осуществить за счет наращивания экспортных поставок топлива более чем в 45 раз.
На форуме новые соглашения о сотрудничестве достигнуты с соседним Татарстаном.
Будущее послезавтра во многом зависит от высоких технологий. Сегодня необходимо вкладываться в те сектора, которые слабо развиты. Экспортировать нужно не только товары, но и, например, в знания. Большую роль в этом сыграет Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, который поспособствует привлечению в регион зарубежных студентов.
Нужно развивать и сферу туризма. Геопарк «Янган-Тау» уже в списке ЮНЕСКО. Теперь власти активно пытаются присвоить новый статус и геопарку «Торатау». На развитие обоих рассчитывают потратить порядка 920 млн рублей. На шиханах, например, намерены установить туристические лестницы, чтобы с одной стороны было проще подняться на вершину, с другой – сохранить краснокнижные растения, которые зачастую могут затаптывать при восхождении.
У Башкортостана очень много преимуществ, в том числе и местоположение – всего 2 часа от Москвы. На форуме многие республиканские компании нашли себе новых деловых партнеров. Основной задачей мероприятия было наметить пути выхода из кризиса. Уже сейчас нужно думать о том, как преодолеть те трудности, с которыми мир столкнётся в постковидную эпоху.