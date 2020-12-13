В Уфе подвели итоги Международной недели бизнеса

Порядка 20 подписанных соглашений, около тысячи участников из разных уголков мира. Свои итоги были подведены и на Международной неделе бизнеса. На целых 4 дня Уфа стала деловой столицей. Самой обсуждаемой новостью стали планы властей ввести третий пакет мер поддержки бизнеса, который рассчитан на предположительно 9 млрд рублей. Новые точки роста найдены в сфере экспорта и туризма. В частности геопарк «Янган-Тау» вошел в список ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что из-за пандемии за количеством участников организаторы не гнались, форум все же стал самым масштабным в этом году. 160 делегатов присутствовали лично и еще несколько тысяч тех, кто был онлайн. Большинство – предприниматели, по которым коронавирус ударил, пожалуй, сильнее всего.

Следующий год для нас всех очень важен будет обеспечением загрузки наших предприятий. Он будет непростой, потому что экономическая цепочка потихоньку может начать рушиться, поэтому я попрошу ТПП оказывать нам всестороннее содействие. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Важнейшим событием стала новость о третьем пакете мер поддержки бизнеса. Изначально он оценивался в 18 млрд рублей, однако из-за разногласий с Министерством финансов конечная стоимость будет ниже – от 5 до 9 млрд.

Третий пакет мер поддержки до конца года мы должны принять и запустить в работу, чтобы компании уже могли воспользоваться помощью. Предложенные меры сейчас можно разделить на две части, где нет сомнений и где есть сомнения. Поэтому, понимая две стороны – и правительства республики, и бизнеса – мы вновь должны проверить каждую меру на предмет эффективности. В течение следующей недели необходимо представить доработанный третий пакет. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Рост инвестиций в республике составил 4,5 процента, а это – 22,5 млрд рублей. Как отметил Радий Хабиров, Башкортостан получил определённый кредит доверия со стороны инвесторов, в том числе иностранных.

Никто не вкладывает свои деньги, если он ни разу не встретился, собственными глазами не видел не только производство, но и людей. Могут организовать роад-шоу, экспозиции, конференции и способствовать тому, чтобы было больше таких контактов. Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса

Для примера, в период пандемии на 76% увеличился внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Узбекистаном. Это удалось осуществить за счет наращивания экспортных поставок топлива более чем в 45 раз.

И у нас в сфере образования, в сфере торговли несколько готовых проектов, которые мы готовы обсудить. С нами ещё приехали блогеры, которые ведут свою деятельность на просторах интернета. Шокир Бобожанов, участник форума /Республика Узбекистан/

На форуме новые соглашения о сотрудничестве достигнуты с соседним Татарстаном.

Сегодня от нескольких предприятий поступило предложение интегрироваться с предприятиями Республики Татарстан по поставке продукции в Татарстан. Мы им помогаем, ближайшее совещание намечено на 11 декабря по поставке изделий из пластиков в Республику Татарстан. Сергей Майоров, председатель правления машиностроительного кластера Республики Татарстан

Будущее послезавтра во многом зависит от высоких технологий. Сегодня необходимо вкладываться в те сектора, которые слабо развиты. Экспортировать нужно не только товары, но и, например, в знания. Большую роль в этом сыграет Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, который поспособствует привлечению в регион зарубежных студентов.

Мы здесь имеем серьезные планы: мы планируем и увеличить количество иностранных студентов, и расширить в три раза экспорт науки. Для этого мы каждый раз применяем какие-то свои инструменты. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Нужно развивать и сферу туризма. Геопарк «Янган-Тау» уже в списке ЮНЕСКО. Теперь власти активно пытаются присвоить новый статус и геопарку «Торатау». На развитие обоих рассчитывают потратить порядка 920 млн рублей. На шиханах, например, намерены установить туристические лестницы, чтобы с одной стороны было проще подняться на вершину, с другой – сохранить краснокнижные растения, которые зачастую могут затаптывать при восхождении.

На самом деле не требуется больших средств, чтобы развивать свой регион и повышать его узнаваемость среди иностранных туристов. Все самые лучшие и эффективные инструменты доступны для вас совершенно бесплатно. Это те же самые инфлюенсеры. Грэм Кук, президент премии в области туриндустрии World Travel Awards