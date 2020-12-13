В Башкирии нашли виновных в гибели мальчика в детском лагере

Виновным в смерти подростка в бирском лагере «Чайка» вынесли приговор. Финальное заседание откладывалось несколько раз, сегодня Фемида поставила точку в этом громком деле. Напомним, год назад в летнем лагере 15-летнего Максима придавило флагштоком. Мальчик подрабатывал разнорабочим. На скамье подсудимых директор лагеря и его заместитель. Но вот бывшие руководители лагеря не считают себя виновными.

Уверенные, в том, что они невиновны – двоюродные братья, они же по совместительству и руководители лагеря «Чайка», где погиб 15-летний Максим Марков – пришли на финальное заседание в сопровождении четырех адвокатов. При виде телекамеры отворачиваются и игнорируют вопросы журналистов, вне объектива улыбаются, будто и никакой трагедии не было. Даже адвокаты не идут на контакт и отвечают сквозь зубы.

Полтора года без сна, без смысла жить дальше, Зульфия Маркова тоже ждет этого момента. Комната Максима и его вещи остаются на своих местах, как будто он вот-вот вернется. Но увы. Летом 2019-го он поехал подработать в местный лагерь с крылатым названием «Чайка», но во время установки волейбольной сетки на мальчика упал флагшток, шансов выжить не было. Максим скончался на месте. Позже выяснится: флагшток была закреплен неправильно. По сути, трагедии было не избежать.

Когда открытие лагеря, все стоят около этого флагштока. Он также мог бы упасть на них. Сколько бы детей погибло. Получается, Максим своей смертью спас других детей. Директор с братом пришли, говорят, нечистая сила виновата, конверт суют. Я говорю, что мне ничего не надо, ребенка уже не вернуть. Зульфия Маркова, мама погибшего

– В какую сумму оцениваете жизнь ребенка? – Без комментариев. Александр Полюдов, директор детского лагеря «Чайка»

На оглашение приговора журналистов пустили, но без разрешения на съемку. Судья зачитывала вердикт более 3 часов. В итоге Полюдова и Чиркова признали виновными и приговорили обоих к двум годам колонии-поселения с выплатой моральной компенсации – по миллиону рублей с каждого. Вину они так и не признали, а вот приговору были, видимо, рады, подозревает мама погибшего Максима.

На оглашении улыбались, никакого раскаяния я не увидела. Чему-то смеются. Так и не извинились. Они рады приговору. Зульфия Маркова, мама погибшего

Кстати, в «Чайку» Полюдов и Чирков набирали свыше 20 школьников на работу, но без официального оформления, про инструктаж по технике безопасности и речи быть не могло. Даже зарплату несовершеннолетним работникам пришлось взыскивать через суд.