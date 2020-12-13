В Башкирии нашли виновных в гибели мальчика в детском лагере

Виновным в смерти подростка в бирском лагере «Чайка» вынесли приговор. Финальное заседание откладывалось несколько раз, сегодня Фемида поставила точку в этом громком деле. Напомним, год назад в летнем лагере 15-летнего Максима придавило флагштоком. Мальчик подрабатывал разнорабочим. На скамье подсудимых директор лагеря и его заместитель. Но вот бывшие руководители лагеря не считают себя виновными.
Уверенные, в том, что они невиновны – двоюродные братья, они же по совместительству и руководители лагеря «Чайка», где погиб 15-летний Максим Марков – пришли на финальное заседание в сопровождении четырех адвокатов. При виде телекамеры отворачиваются и игнорируют вопросы журналистов, вне объектива улыбаются, будто и никакой трагедии не было. Даже адвокаты не идут на контакт и отвечают сквозь зубы.
Полтора года без сна, без смысла жить дальше, Зульфия Маркова тоже ждет этого момента. Комната Максима и его вещи остаются на своих местах, как будто он вот-вот вернется. Но увы. Летом 2019-го он поехал подработать в местный лагерь с крылатым названием «Чайка», но во время установки волейбольной сетки на мальчика упал флагшток, шансов выжить не было. Максим скончался на месте. Позже выяснится: флагшток была закреплен неправильно. По сути, трагедии было не избежать.
На оглашение приговора журналистов пустили, но без разрешения на съемку. Судья зачитывала вердикт более 3 часов. В итоге Полюдова и Чиркова признали виновными и приговорили обоих к двум годам колонии-поселения с выплатой моральной компенсации – по миллиону рублей с каждого. Вину они так и не признали, а вот приговору были, видимо, рады, подозревает мама погибшего Максима.
Кстати, в «Чайку» Полюдов и Чирков набирали свыше 20 школьников на работу, но без официального оформления, про инструктаж по технике безопасности и речи быть не могло. Даже зарплату несовершеннолетним работникам пришлось взыскивать через суд.
Семья погибшего хочет максимального наказания для виновных в смерти Максима. Понятно, что легче не станет и, конечно, ничего уже не изменится, говорят сами потерпевшие. Но сейчас они с адвокатами хотят добиться ужесточения приговора.