Медикам Башкирии, переболевшим коронавирусом, выплатили около 5 млн рублей

Около 5 млн рублей составили выплаты по линии профсоюза медикам, которые переболели COVID-19 и вирусной пневмонией. Республиканская программа поддержки действует с апреля. Какова эффективность и в чем отличие от федеральных стимулирующих выплат?
В акции «Мы работаем ради вас, оставайтесь дома ради нас» весной этого года медсестра Файруза Абдюкова принимала участие одной из первых. Тогда же она стала работать и в обсерваторе, куда доставляли онкопациентов с ковидом. Делала им системы, перевязки. Успела отработать две смены и сама заразилась коронавирусом. Болезнь отступила, и сейчас женщина вновь на работе. А скоро она отправится на отдых в санаторий.
Выплаты – это федеральная поддержка врачей, пострадавших в борьбе с коронавирусом, а в санаторий отправляет уже республиканский профсоюз работников здравоохранения. Состоящие там около 400 медиков, которые переболели COVID-19 , с начала пандемии и уже получили выплаты на общую сумму в 5 млн рублей. Это одна из крупнейших организаций региона, которая включает около 70 тысяч работников.
Поддержка по линии профсоюза – это дополнение к федеральным и республиканским стимулирующим выплатам. Действует и телефон горячей линии, на который с апреля поступило около 700 обращений и большинство вопросов о зарплате и получения страховых выплат: 8987-045-24-88.
В Республиканском профсоюзе работников здравоохранения говорят, что поддержку врачам нужно расширять. Общественники предлагают вводить «вечерние профилактории», курсы восстановления здоровья, психологической разгрузки, давать возможность посещения бассейнов и фитнес-программ. Медсестра Файруза Абдюкова уверена, что необходима и моральная помощь со стороны близких. Когда дома с нетерпением ждут, желание выздороветь еще сильнее.