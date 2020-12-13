Медикам Башкирии, переболевшим коронавирусом, выплатили около 5 млн рублей

Около 5 млн рублей составили выплаты по линии профсоюза медикам, которые переболели COVID-19 и вирусной пневмонией. Республиканская программа поддержки действует с апреля. Какова эффективность и в чем отличие от федеральных стимулирующих выплат?

В акции «Мы работаем ради вас, оставайтесь дома ради нас» весной этого года медсестра Файруза Абдюкова принимала участие одной из первых. Тогда же она стала работать и в обсерваторе, куда доставляли онкопациентов с ковидом. Делала им системы, перевязки. Успела отработать две смены и сама заразилась коронавирусом. Болезнь отступила, и сейчас женщина вновь на работе. А скоро она отправится на отдых в санаторий.

Это наш профсоюз все это сделал, просто надо было подать документы, выписку из больницы и все. Остальное мы все сами делали. Выплаты были сразу же. Файруза Абдюкова, медсестра дерматологического отделения РКВД №1

Выплаты – это федеральная поддержка врачей, пострадавших в борьбе с коронавирусом, а в санаторий отправляет уже республиканский профсоюз работников здравоохранения. Состоящие там около 400 медиков, которые переболели COVID-19 , с начала пандемии и уже получили выплаты на общую сумму в 5 млн рублей. Это одна из крупнейших организаций региона, которая включает около 70 тысяч работников.

Те, кто лечились в госпитале, проходили лечение через стационары, из средств Рескома профсоюза работников здравоохранения выплачиваются суммы от 10 до 22 тысяч рублей в зависимости, к какой категории относится работник: врач, средний медперсонал, младший медперсонал или прочий медперсонал. И зависит от стажа в профсоюзе. Альберт Абукаев, технический инспектор труда профсоюза работников здравоохранения Республики Башкортостан

Поддержка по линии профсоюза – это дополнение к федеральным и республиканским стимулирующим выплатам. Действует и телефон горячей линии, на который с апреля поступило около 700 обращений и большинство вопросов о зарплате и получения страховых выплат: 8987-045-24-88.

По нашей линии работает программа реабилитации. Медики получают санаторные сертификаты. Рауль Халфин, председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения России