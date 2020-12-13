Спортсмены Башкирии завоевали 10 медалей чемпионата мира по борьбе на поясах

Планетарное первенство прошло в Казани. В составе сборной России выступило 11 борцов из нашей республики.

Заключительная схватка первого соревновательного дня. Уфимец Дмитрий Балянов в финале элитной весовой категории свыше 100 килограммов побеждает узбекского борца. Для 36-летнего Балянова это первое чемпионство мира в карьере.

Эмоции шикарные, 27 лет я шел к этому. Спасибо моей семье и тренерам.

Дмитрий Балянов, чемпион мира по борьбе на поясах

Эта победа подвела итог первого дня турнира. Борцы соревновались вольным стилем. Башкирские спортсмены в составе сборной России завоевали два золота, три серебра и одну бронзу. Лишь один борец из 7 представителей нашей республики остался без медали.

Это отличный результат. На кого мы рассчитывали, те и выиграли и стали призерами.

Рустам Зиякаев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по борьбе на поясах

Золотую медаль на чемпионате мира завоевала и уфимка Камилла Елисеева. В этом году она вышла на ковер впервые после двухлетнего перерыва, связанного с травмой. И сразу выиграла не только чемпионат России, но и мира. И это не все приятные новости для Камиллы. Прямо во время награждения ее молодой человек Артур Зулькарнаев сделал ей предложение руки и сердца.

Я давно хотел, потом пообещал, что сделаю предложение, если выиграет. Прямо здесь купил кольцо, на сборах нас не отпускали.

Артур Зулькарнаев, четырехкратный чемпион мира по борьбе на поясах

Артур Зулькарнаев – сам успешный спортсмен. На нынешнем чемпионате мира он стал четырехкратным чемпионом. Ему нет равных с 2016 года. Сейчас даже и не думает о завершении карьеры, наоборот, пытается побить собственные рекорды. Его задел поддерживают и другие спортсмены, которые берут титулы. Разиль Шабиев и Наиль Мухаметьяров также заняли первые места в Казани.

Я сначала выиграл чемпионат мира по кореш, а сейчас по борьбе на поясах. Пора уйти на покой, нужно уметь уходить на взлете.

Наиль Мухаметьяров, чемпион мира по борьбе на поясах

Добавил в копилку наград серебряную медаль и Ильфак Ибатуллин в классическом стиле. В итоге башкирские борцы на поясах завоевали 5 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую медаль. 10 из 11 представителей нашей республики уехали с наградами. Такого гроссмейстерского результат не было с 2007 года.

Я всех поздравляю с этим успехом. Мы будем стараться и дальше, хотим провести несколько крупных турниров уже у нас в Башкортостане.

Ирек Шарипов, президент Федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан

Главный тренер сборной команды России привез в основном составе всех башкирских борцов. А президент всероссийской федерации отметил, что большие заслуги не только в спортивном блоке, но и в организационном.

После прихода Радия Фаритовича федерации зажила по-новому. Мы ждем турниров в Республике Башкортостан.

Рушан Рамазанов, президент Всероссийской федерации борьбы на поясах

Нынешний год – один из самых успешных для башкирских борцов на поясах. На достигнутом останавливаться не собираются. В будущем они планируют улучшить результаты на мировой арене и развивать борьбу на поясах.

Фото: tatar-inform.ru