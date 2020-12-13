Спортсмены Башкирии завоевали 10 медалей чемпионата мира по борьбе на поясах

Планетарное первенство прошло в Казани. В составе сборной России выступило 11 борцов из нашей республики.
Заключительная схватка первого соревновательного дня. Уфимец Дмитрий Балянов в финале элитной весовой категории свыше 100 килограммов побеждает узбекского борца. Для 36-летнего Балянова это первое чемпионство мира в карьере.
Эта победа подвела итог первого дня турнира. Борцы соревновались вольным стилем. Башкирские спортсмены в составе сборной России завоевали два золота, три серебра и одну бронзу. Лишь один борец из 7 представителей нашей республики остался без медали.
Золотую медаль на чемпионате мира завоевала и уфимка Камилла Елисеева. В этом году она вышла на ковер впервые после двухлетнего перерыва, связанного с травмой. И сразу выиграла не только чемпионат России, но и мира. И это не все приятные новости для Камиллы. Прямо во время награждения ее молодой человек Артур Зулькарнаев сделал ей предложение руки и сердца.
Артур Зулькарнаев – сам успешный спортсмен. На нынешнем чемпионате мира он стал четырехкратным чемпионом. Ему нет равных с 2016 года. Сейчас даже и не думает о завершении карьеры, наоборот, пытается побить собственные рекорды. Его задел поддерживают и другие спортсмены, которые берут титулы. Разиль Шабиев и Наиль Мухаметьяров также заняли первые места в Казани.
Добавил в копилку наград серебряную медаль и Ильфак Ибатуллин в классическом стиле. В итоге башкирские борцы на поясах завоевали 5 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую медаль. 10 из 11 представителей нашей республики уехали с наградами. Такого гроссмейстерского результат не было с 2007 года.
Главный тренер сборной команды России привез в основном составе всех башкирских борцов. А президент всероссийской федерации отметил, что большие заслуги не только в спортивном блоке, но и в организационном.
Нынешний год – один из самых успешных для башкирских борцов на поясах. На достигнутом останавливаться не собираются. В будущем они планируют улучшить результаты на мировой арене и развивать борьбу на поясах.
Фото: tatar-inform.ru