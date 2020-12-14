В Башкирии в ДТП с пьяным водителем отец погиб на глазах у 10-летней дочери

Вчера, 13 декабря, в Мелеузовском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - столкнулись встречные автомобили Suzuki Grand Vitara и Chevrolet Aveo. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.
Авария произошла на 1 км Южного подъезда к Салавату. За рулем "Сузуки" находился 67-летний житель Салавата, а автомобилем "Авео" управляла 37-летняя женщина. Оказалось, что водитель внедорожника находился в нетрезвом состоянии.
В результате ДТП 40-летний супруг водителя "Авео" скончался на месте трагедии, а их 10-летняя дочь получила различные травмы. Обстоятельства аварии выясняются.
Фото: ГИБДД по РБ.