В Башкирии еще одну категорию граждан будут прививать от коронавируса

В Башкирии волонтеров, работающих с COVID-19, будут прививать в первую очередь. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве региона. Они присоединились в этом к врачам, учителям и социальным работникам.
По словам министра здравоохранения Максима Забелина, в Башкирии ожидается новая партия вакцины в количестве 1 900 доз. Это будет третья по счету партия, отметил глава ведомства.
Ранее в республику было отправлено 40 доз первой партией, второй – 1200 доз. В данный момент первый компонент получили 97% от общего объема.