В Башкирии еще одну категорию граждан будут прививать от коронавируса

Во-первых, надо людям разъяснять по вакцине. Это основное решение вопроса в череде всех мероприятий, чтобы остановить пандемию. После нового года там обещают нам поставлять в промышленных объемах. Незамедлительно все делайте. В первую очередь врачи, учителя, соцработники. Также наших волонтеров нужно будет привить.

Радий Хабиров, руководитель региона