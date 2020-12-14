В Башкирии еще одну категорию граждан будут прививать от коронавируса

В Башкирии волонтеров, работающих с COVID-19, будут прививать в первую очередь. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве региона. Они присоединились в этом к врачам, учителям и социальным работникам. 

Во-первых, надо людям разъяснять по вакцине. Это основное решение вопроса в череде всех мероприятий, чтобы остановить пандемию. После нового года там обещают нам поставлять в промышленных объемах. Незамедлительно все делайте. В первую очередь врачи, учителя, соцработники. Также наших волонтеров нужно будет привить. 

Радий Хабиров, руководитель региона

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, в Башкирии ожидается новая партия вакцины в количестве 1 900 доз. Это будет третья по счету партия, отметил глава ведомства. 

Ранее в республику было отправлено 40 доз первой партией, второй – 1200 доз. В данный момент первый компонент получили 97% от общего объема.