В Башкирии изменят режим работы больниц и аптек в Новый год

Издан приказ о работе медицинских организаций в новогодние дни. Они будут работать в режиме повышенной готовности: с 1 по 10 января по режиму выходного дня. Круглосуточно будут работать КТ, ковид-госпитали. Организовано взаимодействие со всеми силами, которые будут привлекаться к чрезвычайной ситуации. Также власти внесут изменения в режим работы аптек. 1 и 2 января будут выходными, 31 декабря и 3-8 января аптеки будут работать до 19 часов, а 9-10 января в обычном режиме.

Максим Забелин, министр здравоохранения