В Башкирии изменят режим работы больниц и аптек в Новый год

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о том, как будут работать медицинские организации в новогодние праздники. 

В Башкирии изменится режим работы больниц в новогодние праздники. Об этом на оперативном совещании в Правительстве Башкирии рассказал глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. 

Издан приказ о работе медицинских организаций в новогодние дни. Они будут работать в режиме повышенной готовности: с 1 по 10 января по режиму выходного дня. Круглосуточно будут работать КТ, ковид-госпитали. Организовано взаимодействие со всеми силами, которые будут привлекаться к чрезвычайной ситуации. Также власти внесут изменения в режим работы аптек. 1 и 2 января будут выходными, 31 декабря и 3-8 января аптеки будут работать до 19 часов, а 9-10 января в обычном режиме.

Максим Забелин, министр здравоохранения

Также руководитель ведомства подчеркнул, что на данный момент порядка 50% населения уже привито от гриппа. При этом план по вакцинации, который поставил Владимир Путин, составляет 60%. 

Радий Хабиров попросил премьер-министра Андрея Назарова взять под личный контроль выполнение плана по вакцинации населения от гриппа. 