В Башкирии изменят режим работы больниц и аптек в Новый год

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о том, как будут работать медицинские организации в новогодние праздники.
В Башкирии изменится режим работы больниц в новогодние праздники. Об этом на оперативном совещании в Правительстве Башкирии рассказал глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.
Также руководитель ведомства подчеркнул, что на данный момент порядка 50% населения уже привито от гриппа. При этом план по вакцинации, который поставил Владимир Путин, составляет 60%.
Радий Хабиров попросил премьер-министра Андрея Назарова взять под личный контроль выполнение плана по вакцинации населения от гриппа.