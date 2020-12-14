В Башкирии назвали города, в которых много больных коронавирусом

Сегодня, 14 декабря, на оперативном совещании в правительстве обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Башкирии. Радий Хабиров напомнил про обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет и хронических больных.

Такая самоизоляция продолжается уже три недели. Вопрос о продлении или завершении режима будет рассмотрен на ближайшем заседании оперативного штаба.

До введения самоизоляции для пожилых особо тяжелая обстановка фиксировалась в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате и Белорецком районе. В этих городах и районах было зарегистрировано большое количество больных среди лиц старше 65 лет. За три недели самоизоляции показатели снизились на 22%. Все муниципалитеты, кроме Уфы, вышли из Красной зоны.