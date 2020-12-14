Радия Хабирова рассмешили роликом про башкирскую рыбу

Сегодня, 14 декабря, в республике отмечается День башкирского языка. Большое внимание к этому празднику было уделено на оперативном совещании в Правительстве РБ.

Так, всем присутствующим был показан агитационный ролик, объясняющий, почему важно учить башкирский язык. Главный герой видео поймал волшебную рыбу, которая готова была исполнить три заветных желания мужчины, однако говорило волшебное существо на башкирском. Рыбак, не поняв сказанного, просто зажарил рыбу.