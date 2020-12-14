Житель Башкирии решил разбогатеть на продаже снежков

Обычные снежки из совершенно обычного снега житель Стерлитамака продаёт за 7 рублей. В описании товара продавец даже указал цвет и размер снежного творения.

Также продавец отметил, что всего снежков более 10 штук. А ещё приписал, что уместен торг и доставка. Будет ли пользоваться спросом данный товар – неизвестно. Возможно, снежки на продажу – это всего лишь безобидная шутка.