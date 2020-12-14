В Башкирии станет больше ледяных городков, чтобы люди меньше болели

МинЖКХ Башкирии разработало требования работы новогодних городков при пандемии. О том, как и где жители будут праздновать Новый год, рассказал руководитель ведомства Борис Беляев.

В текущем году к подготовке городков приступили раньше, сейчас все готово. При этом упор сделали на общественные территории, чтобы рассредоточить отдыхающих.

Увеличилось количество общественных территорий, уже принято 1220 ледовых городков - это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Установлено более 2500 елок и 11 пиксельных елей в городах. Небольшие повреждения пикселей обнаружены в Сибае, но администрация уже скоро решит этот вопрос. Власти муниципалитетов подготовили уже более 1500 ледяных горок.

При этом в каждом районе и городе будут по-своему радовать своих жителей различной новогодней иллюминацией и прочими украшениями. В некоторых местах на елках будут висеть шары с башкирским узором и поздравлениями на родном языке. А жителям Нефтекамска и вовсе предложили встретить Новый год в лесу: именно там устроена главная новогодняя площадка города. Кроме того, на закольцованной велодорожке появится каток.

Радий Хабиров остался доволен такой подготовкой к новогодним праздникам.