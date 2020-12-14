В Башкирии в лобовом ДТП погиб 55-летний мужчина

Сегодня, 14 декабря, под Стерлитамаком зафиксирована смертельная авария. Инцидент произошёл на 150 км трассы Уфа-Оренбург. Подробности сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.

На автодороге произошло лобовое столкновение «Лады Веста» и «Хёндай Крета». За рулём отечественного автомобиля находился 55-летний мужчина. К сожалению, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. За рулём иномарки находилась 46-летняя жительница Салавата.