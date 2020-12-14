Вернувшиеся жить в Башкирию из-за рубежа получат 23 тысячи рублей

В Башкортостане прошел семинар, посвященный теме поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. В онлайн-конференции принял участие каждый муниципальный район и город республики.
Программа по переселению соотечественников реализуется с 2018 года. За это время в ней приняли участие 257 человек. К соотечественникам относятся выходцы из Советского Союза и России, которые проживают на территории других государств, вместе с ними могут мигрировать и родственники.
Участникам программы будет оплачиваться жилье, а каждому члену семьи предоставляется денежная помощь в размере 23 000 рублей. В Минтруде ожидают от программы по переселению соотечественников проживающих за рубежом положительные тенденции миграции.