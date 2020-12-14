В Башкирии неизвестный сбил человека и скрылся с места аварии

Накануне, 13 декабря, в Ишимбае произошла смертельная авария. На перекрестке улиц Мира и Советской насмерть сбили человека. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиски предполагаемого виновника аварии. Известно, что был сбит 53-летний местный житель. Несколько часов врачи боролись за жизнь пострадавшего, но, к сожалению, спасти не смогли.

По сообщениям пресс-службы ГИБДД РБ, виновник аварии мог быть за рулём ВАЗ-2109 тёмного цвета. Всех очевидцев страшного события просят сообщить детали инцидента в ближайший отдел полиции.