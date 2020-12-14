Радий Хабиров попросил коллег почистить рабочие столы

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к своим коллегам с пожеланием оставить все плохое в 2020 году. Об этом он заявил на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Он посоветовал разобраться со всеми делами и не входить в 2021 год с долгами. По его мнению, лучшим способом будет устроить уборку на рабочем столе.
Напомним, ранее Time назвал 2020 год худшим в истории человечества. Однако в редакции отметили, что были и худшие годы, но большинству из живущих сейчас людей не с чем сравнить 2020-й в силу возраста. Ранее более четверти россиян назвали 2020 год худшим в жизни.