Радий Хабиров попросил коллег почистить рабочие столы

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к своим коллегам с пожеланием оставить все плохое в 2020 году. Об этом он заявил на оперативном совещании в Правительстве РБ. 

Он посоветовал разобраться со всеми делами и не входить в 2021 год с долгами. По его мнению, лучшим способом будет устроить уборку на рабочем столе. 

Почистите ваши столы, выкиньте все ненужное. Все хорошее пусть остается. Мы с уверенностью смотрим в будущий год. Берегите себя!

Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним,  ранее Time назвал 2020 год худшим в истории человечества. Однако в редакции отметили, что были и худшие годы, но большинству из живущих сейчас людей не с чем сравнить 2020-й в силу возраста. Ранее более четверти россиян назвали 2020 год худшим в жизни.