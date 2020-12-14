Радий Хабиров попросил коллег почистить рабочие столы

Напомним, ранее Time назвал 2020 год худшим в истории человечества. Однако в редакции отметили, что были и худшие годы, но большинству из живущих сейчас людей не с чем сравнить 2020-й в силу возраста. Ранее более четверти россиян назвали 2020 год худшим в жизни.