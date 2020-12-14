В Башкирии запретили хороводы на детских новогодних праздниках

Сегодня, 14 декабря, на оперативном собрании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Напомним, за последние сутки выявили рекордное количество заболевших коронавирусом.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова отметила, что на детских новогодних утренниках будут введены некоторые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Так, на праздниках запретили проводить хороводы. Традиционный танец вокруг ёлки нельзя проводить и в помещении, и на улице.