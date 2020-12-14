Жителям Башкирии рассказали, как долго нельзя пить алкоголь после прививки от COVID-19

Во время подготовки к вакцинации от коронавируса, как и после прививки, следует отказаться от выпивки. Данная рекомендация прописана в положении Роспотребнадзора. Так, россиянам советуют не пить за две недели до вакцинации.
Однако, по словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, полностью отказываться от алкоголя нет необходимости, во всем стоит придерживаться "золотой середины", считает эксперт.
"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", — пояснил он РИА "Новости", добавив, что правильным будет воздерживаться от спиртного три дня после каждого укола.
Гинцбург уточнил, что это относится не только к "Спутнику V", но и к любому другому препарату: чрезмерное употребление алкоголя способно существенно снизить иммунитет, а значит, и эффективность от вакцинирования.