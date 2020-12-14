В Башкирии из-за коронавируса отменили главную республиканскую ёлку для детей

Пандемия коронавируса продолжает вносит коррективы в традиционные новогодние праздники. Так, в Башкирии было решено отменить главную республиканскую новогоднюю ёлку для детей. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова.

Каждый год на новогодний праздник приглашалось около 800 детей со всей Башкирии. На ёлочку приглашали отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей, детей из семей военнослужащих, из многодетных малоимущих семей, детей-инвалидов. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса праздник отменили. Однако все, кто должен был присутствовать на мероприятии, получат от имени Главы Башкирии новогодние подарки.