ФК «Уфа» отправил письмо главе судейского комитета РФС об ошибках арбитра в игре с «Ротором»

Руководство футбольного клуба "Уфа" направило письмо в РФС. В обращении говорится, что главный арбитр встречи 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа» совершил ряд ошибок. 

«По нашему мнению, главный судья матча Василий Казарцев допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на результат», - написал в письме на имя Ашота Хачатурянца, главы судейского комитета, гендиректор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков.

В частности, «Уфа» отмечает, что на 67-й минуте матча в Волгограде арбитр не назначил пенальти в ворота «Ротора» и не показал желтую карточку Микелтадзе за игру рукой в собственной штрафной площади.

Также Ринат Шайбеков указал на ошибку судьи на 76-й минуте, когда он не показал второй «горчичник» игроку Макарову за умышленную задержку руками и срыв атаки Жамалетдинова.

«В данном матче, в похожем игровом моменте на 42-й минуте была показана желтая карточка игроку «Уфы» Камилову. Проявляя последовательность в одной и той же игре, главный судья, по нашему мнению, обязан был удалить игрока команды «Ротор» за второе предупреждение в матче»

Ринат Шайбеков, гендиректор клуба

Фото: ФК "Ротор"