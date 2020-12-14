ФК «Уфа» отправил письмо главе судейского комитета РФС об ошибках арбитра в игре с «Ротором»

«В данном матче, в похожем игровом моменте на 42-й минуте была показана желтая карточка игроку «Уфы» Камилову. Проявляя последовательность в одной и той же игре, главный судья, по нашему мнению, обязан был удалить игрока команды «Ротор» за второе предупреждение в матче»

Ринат Шайбеков, гендиректор клуба