ФК «Уфа» отправил письмо главе судейского комитета РФС об ошибках арбитра в игре с «Ротором»

Руководство футбольного клуба "Уфа" направило письмо в РФС. В обращении говорится, что главный арбитр встречи 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа» совершил ряд ошибок.
«По нашему мнению, главный судья матча Василий Казарцев допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на результат», - написал в письме на имя Ашота Хачатурянца, главы судейского комитета, гендиректор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков.
В частности, «Уфа» отмечает, что на 67-й минуте матча в Волгограде арбитр не назначил пенальти в ворота «Ротора» и не показал желтую карточку Микелтадзе за игру рукой в собственной штрафной площади.
Также Ринат Шайбеков указал на ошибку судьи на 76-й минуте, когда он не показал второй «горчичник» игроку Макарову за умышленную задержку руками и срыв атаки Жамалетдинова.
Фото: ФК "Ротор"