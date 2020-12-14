В Уфе назначили дату рассмотрения апелляции по делу об изнасиловании дознавательницы

В Уфе будет пересмотрено дело об изнасиловании экс-дознавательницы. Верховный суд Башкирии назначил дату заседания, которое пройдёт 18 января 2021 года. До указанного дня все фигуранты дела будут находиться под домашним арестом.

Напомним, 10 ноября Кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор в отношении бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а также обвинительный приговор в отношении Павла Яромчука. Экс-полицейские проходили по делу о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы.