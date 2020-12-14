В Башкирии школьница с коронавирусом посещала уроки

В селе Акъяр ученица 11 класса посещала занятия в школе, несмотря на наличие признаков ОРВИ . Школьница не была отстранена от занятий, не была отправлена изоляцию. За грубое нарушение санитарно-эпидемиологических норм оштрафовали медсестру.

Пресс-служба Зилаирского межрайонного суда отметила, что медработница не обеспечила медицинское наблюдение за ученицей, также в журнале учёта инфекционных заболеваний информация о лабораторно подтвержденном коронавирусе у школьницы отсутствовала. К тому же журнал не был прошит, не был пронумерован, за предыдущие года медсестра не предоставила соответствующие данные в журнале. Используемые антисептические средства не имели госрегистрацию, также в образовательном учреждении были выявлены проблемы питания.