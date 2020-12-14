В России продолжается вакцинация от коронавируса людей из группы риска

«Вести» сообщили, как проходит вакцинация. Сначала вакцинируемый заполняет подробную анкету, далее в кабинете терапевта ему измеряют температуру, а также оценивают его состояние на данный момент. Далее проводится сама прививка, а после неё около получаса вакцинируемый отдыхает под наблюдением врачей. Через 21 день вакцинируемый вновь приходит на приём за очередной прививкой.