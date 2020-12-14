В России продолжается вакцинация от коронавируса людей из группы риска

5 декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Первыми на процедуру попали люди из группы риска: врачи, учителя, социальные работники. Прививку делают отечественным препаратом — «Спутник V».
«Вести» сообщили, как проходит вакцинация. Сначала вакцинируемый заполняет подробную анкету, далее в кабинете терапевта ему измеряют температуру, а также оценивают его состояние на данный момент. Далее проводится сама прививка, а после неё около получаса вакцинируемый отдыхает под наблюдением врачей. Через 21 день вакцинируемый вновь приходит на приём за очередной прививкой.
Напомним, РБК со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко сообщал, что вакцинация начнётся в августе. Однако вакцинация группы риска началась только в декабре. В скором времени начнётся и массовая вакцинация населения.