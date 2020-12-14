Радий Хабиров в День башкирского языка вручил стипендии имени М. Акмуллы

Поздравляю вас с этим замечательным днем. Это неслучайно: мы обсуждали дату, она посвящена просветителю Мифтахетдину Акмулле. Здорово, что есть стипендия его имени, которая направлена на поддержку молодых талантов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан