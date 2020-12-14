Радий Хабиров в День башкирского языка вручил стипендии имени М. Акмуллы

Радий Хабиров возложил цветы к памятнику просветителю Мифтахетдину Акмулле и вручил стипендии лучшим знатокам башкирского языка. Церемония прошла в Башкирском государственном педагогическом университете.
Глава республики поздравил учащихся с Днем башкирского языка и рассказал, как принималось решение о его создании. 14 декабря отмечается день рождения Мифтахетдина Акмуллы, и сегодня 189-я годовщина.
Также Радий Хабиров посетил библиотеку БГПУ и ознакомился с имеющимся книжным фондом. Стипендии имени Мифтахетдина Акмуллы получили студенты различных учебных заведений республики, которые показали высокие результаты в изучении и продвижении родных языков.