Радий Хабиров в День башкирского языка вручил стипендии имени М. Акмуллы

Радий Хабиров возложил цветы к памятнику просветителю Мифтахетдину Акмулле и вручил стипендии лучшим знатокам башкирского языка. Церемония прошла в Башкирском государственном педагогическом университете.

Глава республики поздравил учащихся с Днем башкирского языка и рассказал, как принималось решение о его создании. 14 декабря отмечается день рождения Мифтахетдина Акмуллы, и сегодня 189-я годовщина.

Поздравляю вас с этим замечательным днем. Это неслучайно: мы обсуждали дату, она посвящена просветителю Мифтахетдину Акмулле. Здорово, что есть стипендия его имени, которая направлена на поддержку молодых талантов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров посетил библиотеку БГПУ и ознакомился с имеющимся книжным фондом. Стипендии имени Мифтахетдина Акмуллы получили студенты различных учебных заведений республики, которые показали высокие результаты в изучении и продвижении родных языков.