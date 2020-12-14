В аптеки Башкирии поступила третья партия вакцин от коронавируса

На склад «Башфармации» поступила третья партия вакцин от коронавируса – 1900 штук. В первоочередном порядке вакцинация будет проводиться медперсоналу, педагогам и социальным работникам.
Также, по поручению главы Республики, прививки получат волонтёры, которые доставляют продукты или оказывают иную поддержку заболевшим COVID-19. До конца года ожидается еще одно поступление препарата. По мере его поступления, группы лиц, подлежащие вакцинации, будут расширяться.
Напомним, с начала пандемии новая коронавирусная инфекция унесла жизни 106 жителей республики. По оперативным данным, ковид диагностировали еще у 154 жителей Башкортостана. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 383. В стационарах получают лечение 756 человек, 51 из них – в тяжелом состоянии, 12 пациентов на ИВЛ.