100 предприятий Башкирии вошли в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

В Башкирии 100 предприятий стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Это стало возможным благодаря соглашению, подписанного на Международной недели бизнеса – 2020 в Уфе.
Однако на этом власти республики останавливаться не намерены. По словам главы министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, в их планах подписать еще несколько предприятий республики для участия в проекте.
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.
Как сообщает пресс-служба Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ, для вступления в проект необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф.