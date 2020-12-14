100 предприятий Башкирии вошли в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

«В этом году мы поставили перед собой амбициозную задачу вовлечь минимум 100 предприятий до конца года при установленном на этот год показателе в 77 предприятий. Сотым участником нацпроекта стало АО «БелЗАН». Мы достигли этой цифры и к концу года планируем подписать соглашение еще с несколькими предприятиями»

Рустам Муратов, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ