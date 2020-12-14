В Уфе презентовали проекты популяризации башкирского языка

В уфимском «Арт-квадрате» прошла презентация проектов, посвященных популяризации башкирского языка. Мероприятие в прямом эфире транслировал телеканал БСТ. Участники представили несколько разработок.

Среди них большую часть занимало программное обеспечение для различных гаджетов и смартфонов. Медицинский коммуникатор, полилингвальная олимпиада, онлайн-переводчики. В их числе и дактильный алфавит для башкирского языка. Мобильное приложение позволяет выучить жестовый язык и узнать, как показать специфичные буквы башкирского.