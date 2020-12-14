В Башкирии волонтеры поздравляют одиноких пожилых людей с Новым годом

В республике поздравляют одиноких пожилых людей с наступающим Новым годом. Волонтеры Общественного фонда развития города доставляют нуждающимся продуктовые наборы. Также в ковид-госпитали республики продолжают бесплатно поставлять воду. Производители привозят по 100 литров в день.

Один с литром молока – именно так провёл свой день рождения Владимир Бублик. 2 года назад мужчина похоронил жену. Дочь живет в Москве, и рядом с ним сейчас никого нет. В магазин сам ходить не может, так как у него проблемы со здоровьем – сахарный диабет и инвалидность. Но даже для самых сложных ситуаций находится решение. Мир не без добрых людей.

Это вообще очень приятно. Я вот ходить и передвигаться не могу, и вот это, я могу представить, мне до весны хватит, на 2-3 месяца. Владимир Бублик

Доставить продукты Владимиру помогли волонтеры Общественного фонда развития. Развоз начался 10 декабря, добровольцы уже помогли 65 пожилым одиноким людям. В наборах – макароны, масло, горошек, говядина, чай, конфеты, крупы, сахар и открытка с поздравлениями от детей.

Мы уже второй день подряд развозим продуктовые наборы самым одиноким бабушкам и дедушкам. Участвуют как бизнес-, так и автоволонтеры, которые свои средства направляют нам, и мы эти средства направляем в создание продуктовых наборов. Ольга Панчихина, исполнительный директор Общественного фонда развития города Уфы

На покупку продуктов пожертвование может совершить абсолютно любой. Для этого нужно зайти на сайт fondufa.ru , найти раздел с названием «Продолжаем делать доброе дело!» и считать QR-код через мобильное приложение своего банка. Потом остается лишь ввести сумму перевода – и маленькое добро будет сделано.

Вы знаете, ведь долг каждого, когда есть трудности, – помочь. Это самое главное, что когда ты это делаешь, ты этому радуешься и получаешь от этого удовольствие. Валерий Аббасов, волонтер, председатель межпартийного совета Республики Башкортостан

Врачам и больным помогают и производители. Так, с весны почти во все ковид-госпитали Башкортостана начали доставлять воду из Красноусольского источника. В среднем около 100 литров в день.