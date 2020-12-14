В Башкирии волонтеры поздравляют одиноких пожилых людей с Новым годом

В республике поздравляют одиноких пожилых людей с наступающим Новым годом. Волонтеры Общественного фонда развития города доставляют нуждающимся продуктовые наборы. Также в ковид-госпитали республики продолжают бесплатно поставлять воду. Производители привозят по 100 литров в день.
Один с литром молока – именно так провёл свой день рождения Владимир Бублик. 2 года назад мужчина похоронил жену. Дочь живет в Москве, и рядом с ним сейчас никого нет. В магазин сам ходить не может, так как у него проблемы со здоровьем – сахарный диабет и инвалидность. Но даже для самых сложных ситуаций находится решение. Мир не без добрых людей.
Доставить продукты Владимиру помогли волонтеры Общественного фонда развития. Развоз начался 10 декабря, добровольцы уже помогли 65 пожилым одиноким людям. В наборах – макароны, масло, горошек, говядина, чай, конфеты, крупы, сахар и открытка с поздравлениями от детей.
На покупку продуктов пожертвование может совершить абсолютно любой. Для этого нужно зайти на сайт fondufa.ru , найти раздел с названием «Продолжаем делать доброе дело!» и считать QR-код через мобильное приложение своего банка. Потом остается лишь ввести сумму перевода – и маленькое добро будет сделано.
Врачам и больным помогают и производители. Так, с весны почти во все ковид-госпитали Башкортостана начали доставлять воду из Красноусольского источника. В среднем около 100 литров в день.
С каждым днем добровольцев становится все больше. Помощь нуждающимся может оказать любой. Сейчас, в период пандемии, она нужна как никогда.