В Башкирии состоялся форум в честь 130-летия дипломата Карима Хакимова

«Ворота на Восток». В Бижбулякском районе  состоялся республиканский форум, посвященный 130-летию со дня рождения выдающегося дипломата, уроженца села Дюсяново Карима Хакимова. Началом дипломатической карьеры «аравийского визиря Кремля» стало назначение его на должность генерального консула РСФСР в Иране в 1921 году.

Весной 1924 года Хакимов получает новое назначение полномочным представителем СССР в Королевство Хиджаз. Именно работа в Саудовской Аравии явилась апогеем карьеры дипломата, о чём в своей книге подробно написала сотрудница музея Венера Мухаметова. Ее научный труд стал победителем гранта, на который земляки Карима Хакимова организовали форум.

Карим Абдрауфович Хакимов был сам доступен не только для политиков великих, не только для королей, он был доступен и для простого народа. И мне очень хотелось уподобиться ему и сделать так, чтобы книга о нем была простой, доступной и понятной для простых обывателей.

Венера Мухаметова, младший научный сотрудник Бижбулякского историко-этнографического музея

В связи с пандемией коронавируса форум прошёл в онлайн-формате. В зал районного дворца культуры были приглашены только сотрудники музея Карима Хакимова, его родственники, учителя и учащиеся школ Бижбулякского района. Посредством видеозаписи поприветствовал гостей мероприятия бывший посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров, а также другие известные люди, занимающиеся изучением жизни «Красного паши». Чтобы избежать распространения COVID-19, большой Международный офлайн-форум решено перенести на более поздний срок.

130-летие его – это важный этап в жизни республики. И указ Главы Башкортостана провести вот такой форум. Но пандемия, вот эта болезнь свою лепту внесла. И я думаю, что перенос большого такого форума на следующий год – это правильное решение. Тогда пригласим международных исследователей, учёных.

Наиль Гатауллин, глава администрации Бижбулякского района /1999-2020 гг./