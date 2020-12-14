В Башкирии состоялся форум в честь 130-летия дипломата Карима Хакимова

«Ворота на Восток». В Бижбулякском районе состоялся республиканский форум, посвященный 130-летию со дня рождения выдающегося дипломата, уроженца села Дюсяново Карима Хакимова. Началом дипломатической карьеры «аравийского визиря Кремля» стало назначение его на должность генерального консула РСФСР в Иране в 1921 году.
Весной 1924 года Хакимов получает новое назначение полномочным представителем СССР в Королевство Хиджаз. Именно работа в Саудовской Аравии явилась апогеем карьеры дипломата, о чём в своей книге подробно написала сотрудница музея Венера Мухаметова. Ее научный труд стал победителем гранта, на который земляки Карима Хакимова организовали форум.
В связи с пандемией коронавируса форум прошёл в онлайн-формате. В зал районного дворца культуры были приглашены только сотрудники музея Карима Хакимова, его родственники, учителя и учащиеся школ Бижбулякского района. Посредством видеозаписи поприветствовал гостей мероприятия бывший посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров, а также другие известные люди, занимающиеся изучением жизни «Красного паши». Чтобы избежать распространения COVID-19, большой Международный офлайн-форум решено перенести на более поздний срок.