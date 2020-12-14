В Башкирии состоялся форум в честь 130-летия дипломата Карима Хакимова

Карим Абдрауфович Хакимов был сам доступен не только для политиков великих, не только для королей, он был доступен и для простого народа. И мне очень хотелось уподобиться ему и сделать так, чтобы книга о нем была простой, доступной и понятной для простых обывателей.

Венера Мухаметова, младший научный сотрудник Бижбулякского историко-этнографического музея