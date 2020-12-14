«Салават Юлаев» одолел «Сибирь» на своем льду

А вот в составе молодежки на чемпионат мира в канадский Эдмонтон отправились три игрока – это нападающие Родион Амиров и Даниил Башкиров, защитник Шакир Мухамадуллин. В Канаде команда пройдёт четырёхдневный карантин и повторное тестирование, после чего приступит к тренировкам на льду и в зале. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря сборная стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.