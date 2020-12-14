В Уфе загадочно пропала девушка с семимесячным ребенком

В столице Башкирии при загадочных обстоятельствах пропала 21-летняя девушка с семимесячным ребенком. Вчера, 13 декабря, они ушли из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулись.

Приметы Анны Егоровой: худощавая, рост около 160 см, карие глаза, каштановые волосы. Она была одета в куртку темно-зеленого цвета, брюки и черные полусапожки. На голове у нее была шапка темно-синего цвета.

Приметы малыша: худощавый, русые волосы, карие глаза. Мальчик был одет в черные брюки, куртку темно-синего цвета и синюю шапку.