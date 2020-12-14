День башкирского языка и вакцинация от коронавируса: итоги оперативки с Радием Хабировым

Диссертационному совету по башкирскому языку в Башгосуниверситете необходимо оказать содействие и способствовать его эффективной работе. Такое поручение дал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Также члены правительства обсудили и обстановку с коронавирусом в республике. В Башкортостан поступила новая партия вакцины от COVID-19. 1900 доз планирует использовать до Нового года. Будут вакцинированы врачи, учителя, соцработники. А уже после, сообщил Радий Хабиров, в регион обещают поставку в промышленных объемах.