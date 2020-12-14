В Башкирии деревню на несколько месяцев оставили без воды

На столетие назад. Жителям одной из деревень Стерлитамакского района приходится добывать воду дедовским способом. Ведрами они таскают воду на себе каждый день – дело в том, что деревню полностью отключили от воды. С криком о помощи сельчане обратились в нашу редакцию.
Каждое утро жители Нового Барятино, сохраняя древние традиции, как их бабушки и дедушки, запасаются водой. Благо рядом протекает речка. Чтобы банально умыться и постирать вещи, женщины, дети и пенсионеры на своих плечах вынуждены переносить десятки литров. Но пить такую воду нельзя.
Вода стала дефицитным ресурсом еще в августе. Сначала ее отключали на 3 дня с перерывами в неделю, а в ноябре и вовсе перекрыли. Зульфира Сафаргалина, как и некоторые ее односельчане, пробурили у себя на участке скважины. Но спасения под землей они так и не нашли, вода оттуда непригодна даже для стирки. Приходится возвращаться, как и все, на берег реки.
Лабораторные исследования, которые, кстати, жители провели за свой счет, показывают, что питьевая вода не соответствует требованиям СанПиНа. Ее нет не только в домах, но и в социальных учреждениях. Примечательно, но это тот случай, когда руководство сельсовета, администрация района и народ – на одной стороне.
Дело в том, что старый водопровод в Новом Барятино находится на балансе совхоза «Рощинский». С 2012 года шла активная подготовка к строительству нового, который на свой баланс готова взять администрация района, как и старый, принадлежащий «Рощинскому». Были договоренности и с предприятием, но за 8 лет руководство поменялось, видимо, как и планы.
Совхоз «Рощинский» является единственным и безальтернативным поставщиком воды в Новое Барятино. У предприятия есть резервный водопровод, которым совхоз не пользуется, но тем не менее руководство «Рощинского», со слов администрации района, отказывается выдать разрешение на врезку к новому водопроводу, получается, тем самым препятствуя освоению бюджетных средств. А это 25 миллионов рублей.
Мы отправили запрос на получения комментария от руководства совхоза, но оперативного ответа на момент выдачи материала в эфир так и не получили. Администрация района уже обратилась в прокуратуру, МВД Стерлитамакского района и республиканский Роспотребнадзор.