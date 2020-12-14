В Башкирии деревню на несколько месяцев оставили без воды

На столетие назад. Жителям одной из деревень Стерлитамакского района приходится добывать воду дедовским способом. Ведрами они таскают воду на себе каждый день – дело в том, что деревню полностью отключили от воды. С криком о помощи сельчане обратились в нашу редакцию.

Каждое утро жители Нового Барятино, сохраняя древние традиции, как их бабушки и дедушки, запасаются водой. Благо рядом протекает речка. Чтобы банально умыться и постирать вещи, женщины, дети и пенсионеры на своих плечах вынуждены переносить десятки литров. Но пить такую воду нельзя.

У меня трое детей. Как мыть, стирать, готовить? Где воду брать? Собирались с детьми и шли на речку, всем нужна вода. Анастасия Григорьева, жительница д. Новое Барятино

Говорят пожилым, чтоб сидели дома, а как мы можем сидеть? Я вообще удивляюсь, как с детьми тут. Зулейха Габитова, жительница д. Новое Барятино

Вода стала дефицитным ресурсом еще в августе. Сначала ее отключали на 3 дня с перерывами в неделю, а в ноябре и вовсе перекрыли. Зульфира Сафаргалина, как и некоторые ее односельчане, пробурили у себя на участке скважины. Но спасения под землей они так и не нашли, вода оттуда непригодна даже для стирки. Приходится возвращаться, как и все, на берег реки.

У меня четверо детей, супруга нет. Все на своих плечах. И вот не знай руки мыть, не знай экономить воду. Зульфира Сафаргалина, жительница д. Новое Барятино

Лабораторные исследования, которые, кстати, жители провели за свой счет, показывают, что питьевая вода не соответствует требованиям СанПиНа. Ее нет не только в домах, но и в социальных учреждениях. Примечательно, но это тот случай, когда руководство сельсовета, администрация района и народ – на одной стороне.

Мы данный вопрос пытаемся урегулировать, но это продолжается уже с августа. Лилия Шайхутдинова, заместитель главы администрации Стерлитамакского района

Дело в том, что старый водопровод в Новом Барятино находится на балансе совхоза «Рощинский». С 2012 года шла активная подготовка к строительству нового, который на свой баланс готова взять администрация района, как и старый, принадлежащий «Рощинскому». Были договоренности и с предприятием, но за 8 лет руководство поменялось, видимо, как и планы.

Совхоз «Рощинский» является единственным и безальтернативным поставщиком воды в Новое Барятино. У предприятия есть резервный водопровод, которым совхоз не пользуется, но тем не менее руководство «Рощинского», со слов администрации района, отказывается выдать разрешение на врезку к новому водопроводу, получается, тем самым препятствуя освоению бюджетных средств. А это 25 миллионов рублей.