В Башкирии прошёл форум ремесленников

Зарабатывают руками. Форум ремесленников прошёл в Бижбулякском районе. Мастера продемонстрировали своё умение в кожевенных делах и катании войлока, а также искали пути совместной работы для получения большей прибыли.
Первый совет ремесленники получили ещё до начала форума. Объединив усилия, например, войлочники и мастера по кожаным изделиям могут начать выпускать новые виды продукции, увеличить клиентскую базу, а соответственно, и выручку. Опыта у местных жителей не занимать, а значит, и качество будет высоким.
Пандемия внесла коррективы в планы организаторов, количество участников пришлось сократить. Хотя ремесленников в районе гораздо больше. Буквально в каждой деревне есть специалисты по разным направлениям. Один из них – Александр Колпаков, которых из кожи может сделать любой аксессуар или сувенир. Дело это практически ювелирное, признается мастер.
Как и весь малый и средний бизнес, ремесленники тоже ощутили на себе влияние режима самоизоляции. Продажи сократились. Но только не у тех, кто вовремя ушёл в онлайн. В социальных сетях у некоторых мастеров десятки тысяч подписчиков. Ещё одна цифровая площадка поможет увеличить сбыт и всем остальным.
Ассоциация предпринимателей республики поддерживает ремесленников по всему региону. Главное, чтобы у самих мастеров было желание развиваться дальше, а не останавливаться на достигнутом, говорят организаторы. И при этом не нужно заново изобретать колесо. Успешные практики уже есть и они работают. Одно из перспективных направлений – туризм, которому в последние годы уделяется пристальное внимание.
Местные ремесленники договорились объединиться в этой работе, и дело тут не только в прибыли. Хотя и она важна тоже. Но при этом сельчане надеются на развитие туристического потенциала. Чем больше гостей к ним приедут из других муниципалитетов, регионов и даже стран, тем больше людей узнают о родине башкирских сурков. А сувениров здесь хватит на всех.