В Башкирии прошёл форум ремесленников

Зарабатывают руками. Форум ремесленников прошёл в Бижбулякском районе. Мастера продемонстрировали своё умение в кожевенных делах и катании войлока, а также искали пути совместной работы для получения большей прибыли.

Первый совет ремесленники получили ещё до начала форума. Объединив усилия, например, войлочники и мастера по кожаным изделиям могут начать выпускать новые виды продукции, увеличить клиентскую базу, а соответственно, и выручку. Опыта у местных жителей не занимать, а значит, и качество будет высоким.

Начиналось всё с маленьких бусинок. Теперь это более объемные, не только вещи, такие как варежки, например, комнатные валенки. Это уже и аксессуары, шарфы, юбки. Мы даже валяем изделия побольше, например, пальто. Олеся Андреева, мастер по войлоку

Пандемия внесла коррективы в планы организаторов, количество участников пришлось сократить. Хотя ремесленников в районе гораздо больше. Буквально в каждой деревне есть специалисты по разным направлениям. Один из них – Александр Колпаков, которых из кожи может сделать любой аксессуар или сувенир. Дело это практически ювелирное, признается мастер.

Можно не только любую форму придать, можно и теснить, есть мастера, которые работают в стиле шеридан. Кто-то надписи теснит. Мы тесним герб Башкортостана и герб Бижбулякского района. Александр Колпаков, мастер кожевенных дел

Как и весь малый и средний бизнес, ремесленники тоже ощутили на себе влияние режима самоизоляции. Продажи сократились. Но только не у тех, кто вовремя ушёл в онлайн. В социальных сетях у некоторых мастеров десятки тысяч подписчиков. Ещё одна цифровая площадка поможет увеличить сбыт и всем остальным.

Будут все бизнес-инструменты для создания продукции, для коммуникации с клиентами, для отчётности и для выстраивания диалога – самое главное, как нам кажется с дизайнерами. Чтобы это было промышленно красиво упаковано, чтобы она была соответствующего качества. Если понимать, кому мы это делаем, соответственно, ему мы это и сделаем. И мы хотим это сделать системно, а потом и промышленно. Рустем Фатхуллин, президент Ассоциации предпринимателей Республики Башкортостан

Ассоциация предпринимателей республики поддерживает ремесленников по всему региону. Главное, чтобы у самих мастеров было желание развиваться дальше, а не останавливаться на достигнутом, говорят организаторы. И при этом не нужно заново изобретать колесо. Успешные практики уже есть и они работают. Одно из перспективных направлений – туризм, которому в последние годы уделяется пристальное внимание.

У нас очень активно развивается туризм в районе. Чтобы ремесленники могли представлять свои услуги и свои работы для туристов. То есть это своего рода бренд Бижбулякского района. Всё это как сувенирную продукцию можно использовать, ну и, конечно, это направлено на реализацию. Айрат Муратшин, заместитель главы администрации Бижбулякского района по инвестиционной политике и развитию предпринимательства