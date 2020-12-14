В школах Башкирии отметили День башкирского языка

Сегодня отмечается День башкирского языка. Праздник приурочен ко дню рождения выдающегося просветителя Мифтахетдина Акмуллы. В школах республики практически для всех классов в расписании был единый урок башкирского.
Небольшая стихотворная разминка, и ученики вновь садятся за парты. Сегодня у пятиклассников 136-го башкирского лицея урок проходит в соревновательном формате. 3 команды должны выполнить различные задания по составлению словосочетаний и предложений.
Подобные уроки в игровой форме проходят в лицее регулярно. Такой подход, по мнению преподавателей, способствует росту интереса к изучению родного языка.
На уроках изучают и классиков башкирской литературы. Например, произведения Рами Гарипова пятиклассники знают наизусть. А вот старшеклассники в кабинете технологии познают тонкости народных традиций и ремесел.
Единый урок прошел во всех школах региона. День башкирского языка – праздник новый. Он был утвержден Главой республики Радием Хабировым в прошлом году в целях сохранения, поддержки и развития башкирского языка.