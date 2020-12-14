Четыре мотогонщика из Башкирии вышли в финал личного чемпионата России

Полуфиналы состоялись в выходные в Уфе и Шадринске. По итогам стартов в столице Башкортостана победил представитель Центра технических видов спорта имени Кадырова Никита Богданов.

Второе и третье место осталось за гонщиками из Тольятти. Таким образом, по итогам уфимских соревнований в финале продолжать борьбу Никита Богданов и Иван Чичков.

В прошлом году у меня был слабый настрой, потому что расстраивали то травмы, то падения, а в этом году подошел с холодной головой к сезону.

Никита Богданов, победитель полуфинала чемпионата России по мотогонкам на льду в Уфе

А в Шадринске путевки в решающую стадию чемпионата России заработали Динар Валеев и Никита Тарасов, представляющие башкирский мотоцентр.  Тем самым четыре мотогонщика выступят в финале, где будут бороться за право выступить уже на мире.

Доволен результатом, хотели, чтобы пять гонщиков прошли в финал, но выше головы не прыгнешь. Евгений Шаров, к сожалению, в перезаезде полколеса уступил.

Николай Красников, председатель правления Центра технических видов спорта им. Г. Кадырова