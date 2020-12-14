Четыре мотогонщика из Башкирии вышли в финал личного чемпионата России

Полуфиналы состоялись в выходные в Уфе и Шадринске. По итогам стартов в столице Башкортостана победил представитель Центра технических видов спорта имени Кадырова Никита Богданов.
Второе и третье место осталось за гонщиками из Тольятти. Таким образом, по итогам уфимских соревнований в финале продолжать борьбу Никита Богданов и Иван Чичков.
А в Шадринске путевки в решающую стадию чемпионата России заработали Динар Валеев и Никита Тарасов, представляющие башкирский мотоцентр. Тем самым четыре мотогонщика выступят в финале, где будут бороться за право выступить уже на мире.