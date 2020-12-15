Жителям России разрешили немного выпить при вакцинации от коронавируса

Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Важно понимать, что чрезмерное употребление алкоголя способно значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным. Аналогично в течение 42 дней, пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему. Все это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности.

Александр Гинцбург