Жителям России разрешили немного выпить при вакцинации от коронавируса

Ранее озвученный запрет на алкоголь при вакцинации от коронавируса оказался неверным. Об этом журналистам РБК рассказал разработчик отечественной вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург.
Академик РАН пояснил, что тем, кто сделает себе новую вакцину, пить алкоголь можно, главное при этом лишь не перестараться. Иными словами, грандиозных новогодних посиделок лучше все-таки избежать.
Ограничить употребление спиртного нужно на весь период вакцинации от коронавируса — на 42 дня, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.
Тот же срок назвала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако глава ведомства посоветовала воздержаться от употребления спиртного еще и за две недели до прививки. «Это напряжение для организма. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция — не надо пить алкоголь», — сказала Попова.