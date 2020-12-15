Жителям России разрешили немного выпить при вакцинации от коронавируса

Ранее озвученный запрет на алкоголь при вакцинации от коронавируса оказался неверным. Об этом журналистам РБК рассказал разработчик отечественной вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург. 

Академик РАН пояснил, что тем, кто сделает себе новую вакцину, пить алкоголь можно, главное при этом лишь не перестараться. Иными словами, грандиозных новогодних посиделок лучше все-таки избежать.

Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.  Важно понимать, что чрезмерное употребление алкоголя способно значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным. Аналогично в течение 42 дней, пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему. Все это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности.  

Александр Гинцбург

Ограничить употребление спиртного нужно на весь период вакцинации от коронавируса — на 42 дня, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. 

Тот же срок назвала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако глава ведомства посоветовала воздержаться от употребления спиртного еще и за две недели до прививки. «Это напряжение для организма. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция — не надо пить алкоголь», — сказала Попова.