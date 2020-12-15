Ученые: эффективность вакцины «Спутник V» выросла до 96 %

Оценка была проведена в период с 14 по 21 день, то есть до момента введения второго компонента, и вторая группа наблюдений — это уже после введения второго компонента. Так вот, если сравнивать или оценивать показатели эффективности на период до введения второго компонента, то он составил 69,3% по результатам этого исследования. Если же мы говорим об эффективности после введения второго компонента, после 21 дня, то показатель эффективности на сегодня, рассчитанный и доложенный нам разработчиками-исследователями, составляет 96,2%

Рамил Хабриев