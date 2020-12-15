Ученые: эффективность вакцины «Спутник V» выросла до 96 %

Ученые выяснили, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" выросла.
Ранее было заявлено, что ее эффективность составляет 95%. Однако теперь эти показатели улучшены на один проценты. Это дает возможность вакцине еще больше не уступать в своих свойствах зарубежным аналогам.
Предварительные данные по исследованию вакцины против «Спутник V» свидетельствуют, что эффективность препарата на период введения первого компонента составляет 69,3%, а на период второго — 96,2%.
Об этом сообщил член независимого комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины, научный руководитель НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявлял, что эффективность препарата составляет 95%.