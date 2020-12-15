Вакцина «Спутник V» поступит во все регионы России

Новая вакцина от коронавируса будет доступна во всех регионах России.
Как сообщают в российском Минздраве, количество доз в партиях в каждом конкретном регионе различается. Все зависит от текущей эпидемиологической обстановки.
Так, по словам министра Мурашко, слова которого приводят РИА "Новости", на 10-ое число порядка 50% регионов уже получили первые партии вакцины.
За все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев COVID-19, из них более 44 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».