В Башкирии сгорел дом престарелых: 11 человек погибли

Сегодня ночью, 15 декабря, в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошла страшная трагедия - в огне погибли 11 человек. Возгорание произошло в 2:54. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Трагедия случилась на улице Кизильской. Известно, что пожар произошел в деревянном здании, зарегистрированном как Дом милосердия. Из горящего строения самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб. пресс-служба МЧС по Башкирии

В ходе тушения спасатели обнаружили тела 11 погибших. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и дознаватель. Обстоятельства произошедшего выясняются.