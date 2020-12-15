Радий Хабиров выехал на место пожара в доме престарелых, в районе - режим ЧС

Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место гибели 11 пенсионеров в Абзелиловском районе.
Как сообщает пресс-служба Главы Башкирии, руководитель региона этим утром направился на место чудовищной трагедии в Абзелиловском районе. Там в местном доме престарелых в пожаре погибли сразу 11 человек.
Возгорание произошло ночью, в здании находились 16 человек. Несмотря на сработавшие пожарные извещатели, только пятерых удалось спасти.
На месте пожара уже сейчас находится глава района Ильдар Нафиков. По его словам, в муниципалитете введён режим ЧС.
Фото: МЧС по РБ.