СКР прокомментировал гибель 11 человек в пожаре в Башкирии

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и причины возгорания здания, допрашиваются очевидцы, истребуются документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги, устанавливаются родственники и законные представители потерпевших, а также все причины и условия, способствующие произошедшему.

пресс-служба Следкома Башкирии