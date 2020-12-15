СКР прокомментировал гибель 11 человек в пожаре в Башкирии

Сегодня, 15 декабря, в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии сгорел дом престарелых - в пожаре погибли 11 человек. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло поздней ночью. Самостоятельно из огня выбрались четыре человека.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и причины возгорания здания, допрашиваются очевидцы, истребуются документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги, устанавливаются родственники и законные представители потерпевших, а также все причины и условия, способствующие произошедшему.

пресс-служба Следкома Башкирии

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, руководитель территориального следственного отдела, полицейские и спасатели. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления Башкирии.

Фото: Следком Башкирии.