СКР прокомментировал гибель 11 человек в пожаре в Башкирии

Сегодня, 15 декабря, в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии сгорел дом престарелых - в пожаре погибли 11 человек. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Возгорание произошло поздней ночью. Самостоятельно из огня выбрались четыре человека.
Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, руководитель территориального следственного отдела, полицейские и спасатели. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления Башкирии.
Фото: Следком Башкирии.