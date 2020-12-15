«Выкинула из окна троих мужчин»: сиделка рассказала, как спасала пенсионеров из пожара в Башкирии

Сиделка частного дома престарелых из Башкирии рассказала "Башинформу", как спасала из страшного огня пожилых людей.

Пожар начался внезапно ночью. В здании в этот момент находились сразу 16 человек. Людей начали эвакуировать, однако спастись удалось только пятерым.

Я открыла дверь на веранду – а там уже все в огне. Наглоталась дыма. Побежала всех будить: и на первом этаже, и на втором. Главного выхода не было – там все горело. Я открыла окно – пламя разгорелось еще больше. Уже мутно все помню. Помню, что начала людей будить, дергать, таскать. Не знаю, но каким-то невероятным образом выкинула из окна троих пожилых людей – мужчин. Самого пожилого – 78-летнего старика, не знаю как, но я его вытащила

сотрудница дома престарелых в Абзелиловском районе

На место происшествия сейчас направляется Глава Башкирии Радий Хабиров. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.  

Женщина также добавила, что постояльцы частного центра никому были не нужны. Сюда их поместили родственники: родные дети или внуки. 