«Выкинула из окна троих мужчин»: сиделка рассказала, как спасала пенсионеров из пожара в Башкирии

Сиделка частного дома престарелых из Башкирии рассказала "Башинформу", как спасала из страшного огня пожилых людей.
Пожар начался внезапно ночью. В здании в этот момент находились сразу 16 человек. Людей начали эвакуировать, однако спастись удалось только пятерым.
На место происшествия сейчас направляется Глава Башкирии Радий Хабиров. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Женщина также добавила, что постояльцы частного центра никому были не нужны. Сюда их поместили родственники: родные дети или внуки.