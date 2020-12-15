Военнослужащий из Башкирии рассказал, как попал на службу в технополис «ЭРА»

Как попасть в научную роту? Срочник из Дюртюлей отправился служить в технополис «ЭРА» в Анапе.
24-летний Марат Набиев окончил Казанский федеральный университет по специальности «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Будучи военнообязанным, молодой человек подал заявку на службу в технополисе на официальном сайте, приложив резюме. Из части пришло подтверждение. Теперь башкирский призывник поедет к месту прохождения службы. К слову, в этом году Марат стал четвертым республиканским срочником, который будет отдавать долг родине на стезе науки.
Технополис «ЭРА» создан в 2017 году на базе Военного учебно-научного центра ВВС и предназначен для развития и внедрения прорывных технологий, проведения исследований и разработок в системах компьютерного зрения и вычислительной техники. Функционирует в интересах Воздушно-космических сил Российской Федерации.