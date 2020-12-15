Военнослужащий из Башкирии рассказал, как попал на службу в технополис «ЭРА»

24-летний Марат Набиев окончил Казанский федеральный университет по специальности «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Будучи военнообязанным, молодой человек подал заявку на службу в технополисе на официальном сайте, приложив резюме. Из части пришло подтверждение. Теперь башкирский призывник поедет к месту прохождения службы. К слову, в этом году Марат стал четвертым республиканским срочником, который будет отдавать долг родине на стезе науки.