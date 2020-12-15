В Башкортостане продолжают проходить мероприятия, посвященные 75-летию Победы. В Иглинском районе завершился марафон передачи капсулы с символом Вечного огня.
В течение года капсулу провезли через все 19 сельских поселений, что позволило почтить память 15 505 жителей Иглинского района, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. На митинге присутствовали представители нескольких поколений иглинцев. Они возложили цветы к Вечному огню.
В завершение митинга капсула Вечного огня была передана на хранение в историко-краеведческий музей Иглинского района. Также председатель районного Совета ветеранов передал директору музея список награжденных ветеранов юбилейной медалью к 75-летию Победы.