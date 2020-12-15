Пенсионерка из Уфы угодила под колеса легковушки: она скончалась в больнице

Вчера, 14 декабря, в Уфе водитель автомобиля марки "ВИС" сбил 79-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Подробности рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

ДТП произошло на улице Набережной. За рулем автомобиля находился 27-летний житель Уфы.

Пенсионерку доставили в больницу с различными травмами, где через некоторое время она скончалась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту смертельного ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Фото: ГИБДД по РБ.